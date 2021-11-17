Antalya'da kayıp alzheimer hastası 89 yaşındaki kadın, JAK timleri tarafından bulundu

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde zeytin toplama sırasında kaybolan alzheimer hastası 89 yaşındaki kadın, JAK timlerinin iz takip köpeği ile yaptıkları arama sonucunda 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Taşağıl Mahallesinde ikamet eden C.E., dün eşi ve alzheimer hastası annesi D.E. (89) ile birlikte Taşağıl Orman Deposu güneyinde bulunan mevkiye zeytin toplamaya gitti. C.E., kendilerinden 50 metre uzaklıkta bulunan annesinden bir daha haber göremediğini belirterek jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kaybolduğu bildirilen bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Arapbeleni Karabunar mevkiinde JAK Timi ve iz takip köpeği tarafından yapılan arama sonucunda yaşlı kadın bulundu. Şahıs olay yerinde ilk yardım yapılmasına müteakip, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. - ANTALYA