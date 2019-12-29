Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı

29.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:56

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Akseki'de Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir

Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele

çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA