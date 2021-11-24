Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı - Haberler
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Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni tutmayan kamyon uçurumda asılı kaldı, taşıdığı iş makinesi ise uçuruma yuvarlandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde freni tutmayan kamyon uçurumda asılı kaldı, taşıdığı iş makinesi ise uçuruma yuvarlandı.

Yunus Özgür yönetimindeki iş makinesi yüklü kamyon, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolundaki park alanına girdi. Bu sırada freni tutmayan kamyon, yağmur nedeniyle yumuşayan zeminin de kaymasıyla uçurumda asılı kaldı.

Sürücü Özgür kamyondan çıkarken, kasadaki iş makinesi yaklaşık 30 metrelik yükseklikten sahile yuvarlandı.

Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan Yunus Özgür, yol kenarında park etmek istediği sırada aracın freninin tutmadığını belirterek, "Kamyon hafif yan yattı. Bu sırada makine aşağıya gitti. Elhamdülillah canımıza bir şey olmadı." dedi.

Bu sırada araçtan çıktığını dile getiren Özgür, "İş makinesi ben araçtan çıktığımda aşağı düşmüştü. Kamyonun devrilme şansı da vardı. Allah korudu." ifadelerini kullandı.

Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Antalya'da kamyonun taşıdığı iş makinesi uçuruma yuvarlandı

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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