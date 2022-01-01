Antalya'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Candan (25) yönetimindeki 07 HJT 29 plakalı motosiklet, bankette park halinde bulunan F.E. (39) idaresindeki 07 E 0097 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Yola savrulan Candan'a O.G'nin kullandığı 07 LUK 02 plakalı otomobil çarptı.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücüler F.E. ve O.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Candan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından babası Mehmet Candan'a teslim edildi.

Candan'ın naaşının yarın Konya'nın Bozkır ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

 Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar

Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar

 Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title