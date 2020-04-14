Antalya'da kamyonet ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
14.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:52
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
K.Ü'nün kullandığı 07 P 1529 plakalı kamyonet, Eski Antalya Korkuteli Yazır mevkisinde M.A idaresindeki 07 SEH 40 plakalı ticari araç ile çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kaynak: AA