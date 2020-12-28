Antalya'da kaçak kazıya suçüstü
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Antalya'da kaçak kazıya suçüstü

28.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:48
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü

Antalya'da kaçak kazı yapan beş kişi suçüstü yakalandı.

Antalya'da kaçak kazı yapan beş kişi suçüstü yakalandı.

Korkuteli ilçesine bağlı Mamatlar Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ç.K., M.S., F.T., M.B., B.Ş isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, şahısların yanında bulunan 1 adet el dedektörü, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet şarj aleti, 1 adet powerbank, 1 adet şarj kablosu, 1 adet el feneri, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 2 adet levye, 3 adet plastik kova ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak, kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken ele geçirilen çok sayıda kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:53:02. #1.14#
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