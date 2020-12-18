Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
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Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi

18.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:11
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın havadan helikopter, karadan da yaya ekibiyle sürdürdüğü denetimde, hem trafik, hem de pandemi kuralları denetlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın havadan helikopter, karadan da yaya ekibiyle sürdürdüğü denetimde, hem trafik, hem de pandemi kuralları denetlendi. Sahil şeridinde balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Trafik denetiminde ise 660 araç kontrol edildi, 220 sürücüye 125 bin TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kemer ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında havadan ve karadan trafik ile pandemi yapıldı. Skorsky tipi helikopterle yapılan denetime, Kemer ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Trafik Şube Müdür Vekili Kıdemli Başçavuş Turgay Sarıoğlan, Jandarma Teğmen Ayşe Özdemir ve Uzman Jandarma İsmail Şensert katıldı. Asayiş timlerinin de karadan destek verdiği denetimde, 100 personel de görev aldı.

Trafik ihlallerinin kontrol edildiği denetimde, aynı zamanda Kemer ve Kumluca'da bulunan tatil bölgelerinde pandemi kurallarının uyulup, uyulmadığı denetlendi. Özellikle sahil şeritlerinde yaya jandarma devriye ekipleri balık tutan ve denize giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için çalışmalarını sürdürdü. Balıkçıların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

Denetimde 660 araç kontrol edildi. 220 sürücüye toplamda 125 bin TL idari para cezası uygulandı. 16 araç ise trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalarda da 6 aranan şüpheli ve 11 aranan araç yakalandı.

Dün jandarma ekibi tarafından sürdürülen pandemi denetiminde ise sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmeyen 48 kişiye, 'emre aykırı davranış' suçundan 86 bin 676 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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