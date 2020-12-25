Antalya'da ilk 'e -Duruşma' yapıldı
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Antalya'da ilk 'e -Duruşma' yapıldı

25.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:24
Antalya'da ilk 'e -Duruşma' yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan dijital dönüşüm hedeflerinden birisi olan ve avukatların bulundukları yerden cep telefonu, tablet veya laptop bilgisayar sistemi ile duruşmalara katılmalarını sağlayan ilk e-duruşma Antalya'da tarihinde yapıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan dijital dönüşüm hedeflerinden birisi olan ve avukatların bulundukları yerden cep telefonu, tablet veya laptop bilgisayar sistemi ile duruşmalara katılmalarını sağlayan ilk e-duruşma Antalya'da tarihinde yapıldı.

E-Duruşma sisteminin teknik altyapısı Adliyede hazır hale getirilirken, bu kapsamda Antalya 2. Tüketici Mahkemesi ve 4. Tüketici Mahkemesi'nin birer dosyasında e-duruşma yapıldı. Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına seyahat etmeye gerek kalmaksızın bulundukları yerlerde gerek bilgisayar gerekse mobil platformlar üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecekler.

Avukatlar, UYAP Avukat Portaldan "Duruşma Sorgula" menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderebilecek, hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşma günü, mahkemenin e-duruşmayı başlatarak aktif etmesi üzerine avukatlar, ilgili duruşmaya portal üzerinden katılabilecekleri gibi aynı işlemleri yapmak suretiyle CELSE uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından veya tabletlerinden katılabilecekler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:24:40. #1.15#
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