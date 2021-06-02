Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinliği
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Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinliği

Antalya'da 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası etkinliği
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği kapsamında sergi açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği kapsamında sergi açıldı.

Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serik Halk Eğitim Merkez Müdürü Fahrettin Canlı, törende, hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim- öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşım amaçladıklarını kaydetti.

Hayat boyu öğrenmenin okullarla sınırlı kalmaması için çalıştıklarını belirten Canlı, "Hayatın her alanında 7'den 77'e sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan sürdürülebilecek." dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler, "İki Keklik" türküsü işaret diliyle seslendirdi. Ayrıca Türkçe temel düzey okuma-yazma eğitimi alan yabancılara kurs bitirme belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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