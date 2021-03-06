Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
06.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:45
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralıANTALYA'da otomobil ile çarpışan halk otobüsü önce park halindeki başka bir otomobile vurdu, ardından bir sitenin bahçesine girdi.
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ANTALYA'da otomobil ile çarpışan halk otobüsü önce park halindeki başka bir otomobile vurdu, ardından bir sitenin bahçesine girdi. Otobüsün çarpması sonucu yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı