Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

06.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:45

Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralıANTALYA'da otomobil ile çarpışan halk otobüsü önce park halindeki başka bir otomobile vurdu, ardından bir sitenin bahçesine girdi.

Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA'da otomobil ile çarpışan halk otobüsü önce park halindeki başka bir otomobile vurdu, ardından bir sitenin bahçesine girdi. Otobüsün çarpması sonucu yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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