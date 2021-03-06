Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralıANTALYA'da otomobil ile çarpışan halk otobüsü önce park halindeki başka bir otomobile vurdu, ardından bir sitenin bahçesine girdi.