Antalya'da halk otobüsünün dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da halk otobüsünün dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da halk otobüsünün dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile bir yolcu yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile bir yolcu yaralandı.

A.A. (46) yönetimindeki 07 NDL 62 plakalı halk otobüsü, Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile yolcu A.A, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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