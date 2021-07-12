Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi tarafından darp edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi tarafından darp edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Öfkeli gençleri uzun süre sakinleştirmek mümkün olmadı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kaleiçi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Eğlence mekanlarıyla ünlü Kaleiçi'nde gençlerden bir kişi, iddiaya göre, silahla havaya ateş etti ve ardından kaçtı. Bu sırada 4 genç, bir genci ortalarına alarak yumruk ve tekmelerle tartaklamaya başladı. Kavga anında o sırada yerde bulunan bir kişiye yardım etmeye çalışan bir genç kız da kavga edenlerin üstüne gelmesi sonucu altlarında kaldı.

Tüm bu olanlar çevredeki yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde yaşanırken, darp edilen gencin kaçmasıyla kavga son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı