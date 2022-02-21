Gelinle damadın çevresinde drift yapan sürücüye ceza uygulandı - Haberler

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Gelinle damadın çevresinde drift yapan sürücüye ceza uygulandı

AA - 3. Sayfa
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Antalya'da gelin ve damadın çevresinde araçla "drift" yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Otomobille yapılan tehlikeli drift anları, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı. Düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi.

GELİNLE DAMADIN DİRFT ATTI

Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen araçtaki sürücü, gelin ile damadın etrafında drift attı. Çevredeki semt sakinleri drift anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada gelin ve damadın etrafında drift yapılmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçti. Polis, drift yapan kişinin Musa K. olduğunu belirledi. Sürücü Musa K.'ya 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Aracı ise trafik otoparkına çekildi.

Gelinle damadın çevresinde drift yapan sürücüye ceza uygulandı

Gelinle damadın çevresinde drift yapan sürücüye ceza uygulandı

Gelinle damadın çevresinde drift yapan sürücüye ceza uygulandı

AA / Süleyman Elçin - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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