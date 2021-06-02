Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bölge JAK, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından drone ve iz sürme köpeklerinin de yardımıyla taranıyor. Ekipler, bugünkü çalışmalarda Çıralı ve Musa Dağı arasında yoğunlaştı.

Aramalar başlamadan önce Kocaeli'den gelen Yıldırım'ın yakınları ve arkadaşları ekiplerden bilgi aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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