Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
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Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı

Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinden deniz manzarası izleyen bir kişi düşme sonucu yaralandı.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinden deniz manzarası izleyen bir kişi düşme sonucu yaralandı. Yaralı adamın kendisini hastaneye götürmek için gelen sağlık ekiplerine, "Benim bir şeyim yok. Siz başkasına bakın. Ben uyumak istiyorum. Size zahmet veriyorum" sözleri ekipleri duygulandırdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerden denizi izleyen Deniz Eryılmaz (45) aldığı alkolün de etkisi ile bir anda dengesini kaybederek düştü. Yerde acı içerisinde yatan adamın çığlığını duyan vatandaşlar yardımına koştu. Eryılmaz, vatandaşların da yardımı ile düştüğü yerden çıkarılarak yukarı taşındı.

"Size zahmet veriyorum"

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eryılmaz'a sağlık ekipleri ilk olarak olay yerinde müdahale etti. Bu sırada sedyeye alınmak istenilen Eryılmaz, sağlık çalışanlarına, "Benim bir şeyim çok. Siz başkasına bakın. Ben uyumak istiyorum. Size zahmet veriyoruz" sözleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Sağlık çalışanları ise "Hastaneye gidelim. Sonra geri gelirsin. Sen şimdi bilmiyor olabilirsin. Bize neden zahmet olsun. Zahmet olmaz" dedi.

Yaralı adam daha sonra sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anları gören Murat Çağlan, "Amca yerde yatıyordu. Uçurumdan düştüğünü söylediler. Yazık olmuş amcaya. Allah yardımcısı olsun" dedi. - ANTALYA

Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı
Antalya'da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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