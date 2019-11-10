10.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:33

Antalya'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum'da toprağa verildi

Cenazeler kazılan mezarlara iple indirildi

ERZURUM - Antalya'da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi Erzurum'da kazılan 6 metre derinliğinde ki özel mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında mezarlığa cemaatten kimse alınmazken cenazeler 3 metre derinliğinde kazılan mezarlara iple indirildi.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Cenazeler Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırkgöze mahallesinde dekontaminasyon kamyonu ile getirilirken, güvenlik güçleri cenaze aracı çevresinde yoğun önlem aldı. AFAD ekipleri ve cenazeyi yıkamak için gelen imamlara da özel kıyafet giydirildi.

Öte yandan cenazeler cenaze aracı içinden çıkarılmadan, Kırkgöze köyü mezarlığında kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.



'Cemaat defini duvar arkasından izledi'

Cenazeye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Şimşek ailesinin çok sayıda yakını katılırken oluşabilecek her hangi bir sağlık sorunundan dolayı mezarlığa cemaatten kimse alınmadı. Cenaze cemaati ise defini duvar arkasından izledi. Cenaze namazının kılındığı sırada Selim Şimşek ve Sultan Şimşek'in aileleri gözyaşına boğuldu.

Kaynak: İHA