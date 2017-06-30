Antalya'da Ev Yangını

Antalya'da çıkan yangında bir ev ve yanındaki ağıl kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Hacı Durmuş Caddesi'nde Mustafa Atıcı'ya ait tek katlı evin önündeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ev ve evin yanındaki ağıla sıçradı.





Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesin itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi.



Mustafa Atıcı'nın eşi Olcay Atıcı (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde tek başına olduğunu belirterek, "Dışarıya çıktığımda ufak bir şeydi. Bir anda alevlendi. Ev tamamen yandı, hiçbir şey kalmadı. Kendimi dışarıya zor attım." diye konuştu.