Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi
Haberler » Güncel » Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi - Haber

Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

24.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:01
Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

'nın ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

Alanya'nın , Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallerinde fırtına etkili oldu. Patlıcan, salatalık ve domates ekili yaklaşık 100 dönümlük cam ve naylon seralar hasar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri fırtınanın etkisini gösterdiği yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Toslak Mahallesi'nde patlıcan seraları zarar gören üretici Ahmet Sertgöz, aniden çıkan fırtınana nedeniyle kendisine ait 3 dönüm cam seranın zarar gördüğünü bildirdi.

Hüseyin Sertgöz de seradaki ürünleri satma imkanlarının olmadığını, maddi anlamda zararları bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler