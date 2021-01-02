2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan avukat, içerisinde eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı adeta birbirine kattı. Avukat özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken, polis memuru "Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Dua et arkandan delik deşik etmediler seni" dedi.

Antalya polisini alarma geçiren olay, 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Polisin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca ekibi peşine taktı. Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.'nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yakalandı.

"ALKOLLÜYÜM BEN TAMAM"

Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi. Polisin "Neden kaçıyorsun?" sorusuna, "Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam" cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi. Eşinin gözaltına alındığını gören B.D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B.D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

"HANGİ SAVCIDAN ARAMA KAYDI ALDIN?"

Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., "Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?" dedi.

"SEN DUA ET ARKANDAN DELİK DEŞİK ETMEDİLER SENİ"

Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında tartışma yaşandı. E.Y.D., özgürlüğünün kısıtlandığını savunarak, "Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?" dedi. Polis memuru ise, "Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin" diye karşılık verdi.

EHLİYETİNE ALKOLLÜ ARAÇ SÜRMEKTEN 2026'YA KADAR EL KONULMUŞ

Öte yandan E. Y. D.'nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B.D.'ye, sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN