Antalya'da düğünde rahatsızlanan 15 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi
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Antalya'da düğünde rahatsızlanan 15 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'da düğünde rahatsızlanan 15 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, düğünde bayılan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, düğünde bayılan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güzeloba Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı Kavşağı'ndaki salonda düzenlenen komşularının düğününe ailesiyle katılan İrem Kaplan (15), dans ettiği sırada bayıldı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği Kaplan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaplan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenaze, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

İrem'in annesi Filiz ve babası Selahattin Kaplan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazesi Kırıkkale'de toprağa verilecek Kaplan'ın bu yıl 11. sınıfa geçtiği bildirildi.

Kaplan'ın çocukluğunda kalbinin delik olmasından dolayı 4 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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