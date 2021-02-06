Antalya'da drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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Antalya'da drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

06.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:20
Antalya'da drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir tarlada drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir tarlada drift sırasında devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapan D.A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ile R.Ç.D. (13) yaralandı.

Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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