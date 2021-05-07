Antalya'da denizin yüzeyini saran sarı tabakanın çevre kirliliğinden kaynaklandığı iddiası

Antalya'da son günlerde denizin yüzeyini kaplayan sarı tabakanın gemi atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşları endişelendiren sarı tabakanın polen tozundan kaynaklandığı bildirildi.

Antalya'da deniz üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen sarı tabakanın, polen tozundan kaynaklandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakanın incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

POLEN TOZU OLDUĞU ANLAŞILDI

Açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince, sarı tabakanın görüldüğü yerlerde deniz suyundan örnekler alındığı ifade edildi. Yapılan analiz incelemesinde sarı maddenin polen tozu olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI

"Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır. Polenlerin çapları ortalama olarak 100 mikron boyutunda olup yapıları balmumu formunda olduğundan su yüzeyinde yüzmekte ve suya karışmamaktadırlar."