Antalya'da denizden haç çıkarma töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da denizden haç çıkarma töreni

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

HRİSTİYAN inancına göre, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, ayin ve denizden haç çıkarma töreni yaptı.

ANTALYA (DHA) - HRİSTİYAN inancına göre, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, ayin ve denizden haç çıkarma töreni yaptı.

Hristiyanlık inancına göre, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Antalya'da kutlandı. Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, Yat Limanı Mermerli Plajı'nda ayin ve geleneksel denizden haç çıkarma töreni düzenledi. Hava sıcaklığının 5, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu törende ayine katılan yerleşik yabancılar, haçı çıkarmak için denize atladı. Tören, denizden haç çıkarılması ve dualar ile son buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis botuyla da denizden tören güvenliği sağlandı.


Antalya'da denizden haç çıkarma töreni

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Son Dakika Haberleri

Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlık, Hristiyan, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title