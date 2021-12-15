ANTALYA'DA DENİZDE 2 HORTUM OLUŞTU - Haberler
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ANTALYA'DA DENİZDE 2 HORTUM OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan 2 hortum heyecan yaşattı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan 2 hortum heyecan yaşattı.

Kemer ilçesi açıklarında saat 15.00 sıralarında denizde 2 hortum görüldü. Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarındaki denizdeki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortumlardan biri yok olduktan sonra diğeri de kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumu fark edenler cep telefonuyla görüntüledi. Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki tatilciler de 2365 metrne yüksekten doğa olayını gözlemledi.

ANTALYA'DA DENİZDE 2 HORTUM OLUŞTU

ANTALYA'DA DENİZDE 2 HORTUM OLUŞTU

ANTALYA'DA DENİZDE 2 HORTUM OLUŞTU

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