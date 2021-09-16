Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı tarihi düğmeli evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı tarihi düğmeli evde çıkan yangın söndürüldü.

Mustafa Özdemir'e ait Hüsamettin Mahallesi'ndeki iki katlı düğmeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akseki'de çıkan yangında iki katlı tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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