Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
04.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:37

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdıAntalya'nın Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, ekili ve dikili alanlara zarar verdi.

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Antalya'nın Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, ekili ve dikili alanlara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı

Antalya'nın Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Doluya dönen yağış, ekili alanlara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Karaözlü bir üreticinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Karaözlü üreticinin, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" sözleri kameraya da yansıdı.

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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