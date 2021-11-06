Antalya'da iş yerindeki "siftah parası"nı çaldığı iddia edilen zanlı aranıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerinde çerçeve içerisindeki 100 liralık "siftah parası"nın çalındığı iddia edildi.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde cam ve dekorasyon işleri yapan Hanif Yurdakul, 1,5 yıl önce açtığı işletmesinin duvarına ilk kazandığı 100 lirayı çerçeveletip astı. Akşam saatlerinde 100 liranın çerçevede olmadığını gören Yurdakul, polisi arayarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini açtığı zaman aldığı ilk parayı duvara astığını söyledi.

Paranın olmadığını görünce ihbarda bulunduğunu belirten Yurdakul, "Biraz komik oldu ama arkadaş parayı çerçevenin içerisinden almış, çerçeveyi de yerine takmış. Bize fazla zarar açmamış, parayı almış sadece. Dükkandaki hiçbir şeyi almamış. İlk başta biri şaka yapıyor sandım, sonra polise haber verdim. Paranın hiçbir önemi yok. 100 lira, lokantada günlük yediğimiz yemek parası bile değil. Ama manevi değeri vardı. Canımız sıkkın. Dükkanın namusuydu." diye konuştu.