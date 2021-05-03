Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı

Antalya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs kendini yanıcı madde ile ateşe verdi. Vatandaşların fark etmesiyle kurtarılan şahsın başlattığı yangın ormanlık ve makilik alana da sıçradı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, güçlükle sakinleştirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.