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Antalya'da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı

Antalya'da bunalıma giren eski hostes, 2 ay içerisinde ikinci kez intihara kalkıştı. Çıktığı otelin ikinci katının penceresinden ayaklarını sarkıtan kadın, kapıyı da içeriden kilitledi. 3 saatte ikna edilen kadın, polis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2'nci katında edinilen bilgiye göre daha önce hostes olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi E.Ç. (31), bugün sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte kaldığı otel odasının penceresinden dışarı ayaklarını sarkıttı.

3 SAATTE İKNA EDİLEBİLDİ

Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi. Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi. Kadın olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Yapılan incelemede E.Ç'nin 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi. Burada da polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen E.Ç, İHA muhabirine, "İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım" demişti.

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