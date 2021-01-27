Antalya'da bir vatandaş, rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle direkten düşmek üzere olan Türk bayrağının, iş makinesi operatörünün kepçeye çıkardığı vatandaş tarafından muhafaza altına alınması cep telefonuyla kaydedildi.