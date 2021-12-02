Antalya'da bir kişi öldürdüğü eski eşinin 2 kardeşini de yaraladı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, pompalı tüfekle öldürdüğü eski eşinin 2 kardeşini de yaraladı.

M.A, ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.A, pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı Alkutay kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, gündüz saatlerinde çocuklarını gördüğünü, akşam tekrar görmeye gittiğinde eski kayınbiraderlerinin sıkıntı çıkartması üzerine olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Anne Keziban Alkutay ise "Yavrularım gitti, çıkmasın o içeriden." diyerek gözyaşı döktü.

Alkutay'ın cenazesi defnedildi

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından aileye teslim edilen Hayriye Alkutay'ın cenazesi, Döşemealtı ilçesindeki Çıplaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Keziban ile baba İbrahim Alkutay gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, kadının yakınlarının yanı sıra Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun da katıldı.

İki çocuk annesi Hayriye Alkutay'ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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