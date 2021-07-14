Antalya'da bir kişi kuyumcu babasını yaralayan hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti
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Antalya'da bir kişi kuyumcu babasını yaralayan hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti

Antalya'da bir kişi kuyumcu babasını yaralayan hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kişi, kuyumcu babasını bıçakla yaralayan hırsızlık şüphelisini, 2 kilometre kovaladıktan sonra yakalayıp polise teslim etti.

Antalya'da bir kişi, kuyumcu babasını bıçakla yaralayan hırsızlık şüphelisini, 2 kilometre kovaladıktan sonra yakalayıp polise teslim etti.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren F.D, iş yeri sahibi Hüseyin Doğan'dan su istedi.

Şüpheli, bu sırada çantasındaki bıçağı çıkartarak tehdit ettiği Doğan'dan altınları istedi. Bu sırada yaşanan arbedede Doğan, elinden yaralandı.

Kuyumcunun oğlu Ahmet Doğan'ın dükkana geldiğini fark eden şüpheli, altınları alamadan kaçmaya başladı.

Ahmet Doğan, Altındağ Mahallesi'nden Dolaplıdere Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre kovaladığı şüpheliyi yakalayıp, polise teslim etti.

Yaralanan Hüseyin Doğan ise 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, "Bıçak çekince bıçağı elinden almaya çalıştım, yaralandım. Bir şey alamadı." dedi.

Şüpheli F.D, polis merkezine götürülürken, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok." ifadesini kullandı.

Şüpheliyi yakalayan Ahmet Doğan ise para bozdurmaya çıktığını, döndüğünde boğuşmayı gördüğünü dile getirdi.

Dükkana gelince kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalamak için uğraştığını anlatan Doğan, "Yorulana kadar koştum. Yakalamayı başardım." dedi.

İş yeri sahibinin eşi Gülay Doğan da şüphelinin dün de geldiğini, soda istediğini söyledi.

İyilik olması için soda verdiklerini belirten Doğan, "Eşime 'Bu adam normal değil, iş yerine sokma' demiştim. O da bana 'Sıcakta serinleyecek bir şey bulamamış, garibandır belki. Hayrımız olur.' demişti. Bugün de gelip su istemiş. Eşim yine iyilik olsun diye su verirken adam az kalsın bıçakla öldürecekmiş." diye konuştu.

Antalya'da bir kişi kuyumcu babasını yaralayan hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti
Antalya'da bir kişi kuyumcu babasını yaralayan hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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