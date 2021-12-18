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Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri tutuklandı

Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri tutuklandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gencin çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülmesi olayında iki kişi tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir gencin çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülmesi olayında iki kişi tutuklandı.

İddiaya göre kafede "laf atma" meselesinden çıkan kavgada, Volkan Yılmaz'ın (21) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Süleyman A. ve Fikret D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Ahmet A. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz ile Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden çıkan kavgada, Volkan Yılmaz göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Volkan Yılmaz'ın bıçaklanmasından sonra yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü

Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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