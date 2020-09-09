Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü. KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Yavuz T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Antalya, Yalova ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

KENDİLERİNİ MAFYA YAPILANMASI GİBİ GÖSTERMİŞLER

Şüphelilerin, eğlence mekanları önünde ateş etmek ve kasten yaralama suçlarını işlemek suretiyle eğlence sektöründe söz sahibi olmak ve şahısları sindirmek için birçok eylem gerçekleştirdikleri, dolandırıcılık ve tefecilik faaliyetleri ile haksız kazanç sağladıkları, suç örgütü liderinin azmettirdiği örgüt üyelerinin başta silahla adam öldürme eylemi olmak üzere birden fazla kasten adam öldürme ve yaralama olayına karıştıkları, ayrıca sosyal medya aracılığı ile başka illerde yapılan operasyonları montajlamak sureti ile kendilerine operasyon yapılmış gibi göstererek kendilerini sözde büyük bir mafya yapılanması gibi göstermeye çalıştıkları ve bu şekilde ağlarına düşürdükleri mağdurların korkmalarını sağladıkları tespit edildi. 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen olayda gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçilerden Hakkı Aygün hayatını kaybetmiş, polise teslim olan cinayet zanlısı Umut Can Ferah ise tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA