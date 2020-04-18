Antalya'da balıkçı teknesi yandı
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Mustafa Barçın, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Antalya'da balıkçı teknesi yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakımı için barınakta kızağa çekilen balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

18.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:20
Antalya'da balıkçı teknesi yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakımı için barınakta kızağa çekilen balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

Okurcalar Mahallesi'nde barınakta dün saat 21.30 sırlarında bakıma çekilen Mustafa Barçın'a ait 'Emirhan - 7' adlı balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü. Teknede maddi zarar meydana oluşurken Barçın, teknesinin yanmasından sorumlu tutuğu Ö.T. hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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