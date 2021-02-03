İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı
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İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı

03.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:55

İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı Antalya'da apart otelde çıkan yangında dumandan mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı.

İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı

ANTALYA - Antalya'da apart otelde çıkan yangında dumandan mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi, 3713 Sokak üzerindeki apart bir otelin birinci kattaki odasında çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerinin merdiveni ile aşağıya indirildi. Korku yaşayan bazı bina sakinleri dışarı çıktı.Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı
İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı
İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı
İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

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