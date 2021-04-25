Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu
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Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi, dalgıç polislerce bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi, dalgıç polislerce bulundu.

Boztepe Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'na giren Adnan Yıldız, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Suda gözden kaybolan genci fark eden bir çocuk, durumu babasına anlattı.

Babanın ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Oğlunun kıyafetlerini kucaklayıp arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip eden baba Müslüm Yıldız ve diğer aile fertleri, acı haberle sinir krizi geçirdi.

Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu
Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu
Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu
Aksu Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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