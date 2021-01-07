Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
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Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

07.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:00

Antalya'da Mehmet Toguç, evde değiştirdiği tüpte gaz çıkışı olup olmadığı çakmak yakarak kontrol etmek istedi. O sırada tüp alev alırken, ailenin çabası alevleri söndürmeye yetmedi. Kısa sürede büyüyen yangın evin diğer odalarına sıçrarken, Toguç ailesi evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evin ikinci katında çıktı. Eşi Ayten, 16 yaşındaki oğlu İbrahim ile evde bulunan Mehmet Toguç, biten mutfak tüpünü değiştirdi.

ÇAKMAKLA GAZ ÇIKIŞI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEK İSTEDİ

55 yaşındaki Mehmet Toguç, değiştirdiği tüpten gaz çıkışı olup olmadığını çakmak yakarak kontrol etmek istedi. Gaz sızıntısı olan tüp biranda alev alıp parladı. Aile tüpü söndürmek istese de başarılı olamadı. Alevler içinde kalan tüpü Mehmet Toguç, balkona attı.

Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Alevler balkondaki eşyalara da sıçrayınca paniğe kapılan aile güçlükle kendilerini dışarı attı. Alevler kısa sürede diğer odalara da sıçradı. Komşu evlerde yaşayan vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşlar balkonda büyük bir gürültüyle parlayan tüpteki yangını endişeli gözlerle izledi.

DAKİKALARCA AĞLADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına bina içinden müdahale etti. Yangın itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mehmet Toguç ve oğlu İbrahim Toguç, evlerinin yanışını gözyaşları içinde takip etti. Sık sık yere oturup ayağa kalkan ve gözyaşların boğulan Mehmet Toguç'u eşi ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Hiçbir tepki vermeden sürekli ağlayan Toguç'un saçların da ve ellerinde yanıklar olduğu görüldü.

Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

"TÜPÜ DIŞARI ATIP AŞAĞIYA İNDİK"

Polise olayı anlatan Ayten Toguç, "Hiç kimsede bir sıkıntı yok. Eşim bitmiş tüpü doluyla değiştirdi. Sonra çakmakla kontrol için denedi. Ama kenarından yanmaya başladı, ben de hemen su döktüm, sönmedi. Tüpü dışarıya atıp aşağı indik. Allah hepimizi korudu.

Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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