25 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tüm dikkatler ayağının üzerindeki yaraya toplandı - Haberler
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25 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tüm dikkatler ayağının üzerindeki yaraya toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ağaçlık alanda 25 yaşlarındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Henüz nasıl öldüğü bilinmeyen gencin sağ ayağındaki derin yara izinin ölüm nedeniyle ilişkili olabileceği üzerinde duruluyor.

Muratpaşa ilçesindeki bir ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin cansız bedenini buldu. Nasıl öldüğü henüz bilinmeyen gencin sağ ayağındaki derin yara izinin incelenmesinden sonra ölüm nedeniyle ilişkili ipucu elde edilecek.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozluk alanlarla çevrili ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞ AYAĞINDA DERİN YARA İZİ VAR

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

25 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tüm dikkatler ayağının üzerindeki yaraya toplandı

25 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tüm dikkatler ayağının üzerindeki yaraya toplandı

25 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü! Tüm dikkatler ayağının üzerindeki yaraya toplandı
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti

25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti

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