Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Esen'in (24) kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Esen'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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