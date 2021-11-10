Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D.T. (27) yönetimindeki 07 E 2550 plakalı otomobil Konaklı Mahallesi'nde K.A. idaresindeki 07 AFN 947 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938

 Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

 Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title