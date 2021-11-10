Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D.T. (27) yönetimindeki 07 E 2550 plakalı otomobil Konaklı Mahallesi'nde K.A. idaresindeki 07 AFN 947 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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