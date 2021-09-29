ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI - Haberler
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ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tedavisi tamamlanan biri yavru 4 caretta caretta kaplumbağası denize bırakıldı.

MUĞLA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tedavisi tamamlanan biri yavru 4 caretta caretta kaplumbağası denize bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) iş birliğiyle tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta kaplumbağasının denize bırakılması için Serik'e bağlı Kadriye halk plajında etkinlik düzenlendi. 'Esin', 'Zeynep' ve 'Beyza' isimleri verilen yetişkin caretta carettaların yanı sıra 'Ufaklık' adı verilen bir yavru da suya bırakıldı.

SUYA GİRDİ GİTMEK İSTEMEDİ

Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağalarından Zeynep başta denize girmek istemedi. Görevlilerin yardımı ve yönlendirmesiyle denize giren Zeynep, bu kez de suya dalmadı. Kaplumbağa Zeynep, bir süre daha gözlem altında tutulmak amacıyla sudan çıkarıldı. Diğer caretta carettalar ise suda gözden kayboldu. Caretta carettaların denize bırakılma anını sahildeki yerli ve yabancı tatilciler de ilgiyle izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, uydu cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağası sayısının arttığını belirterek, bu yıl sürüngenlerle ilgili bir proje başlattıklarını, yaklaşık 500 sürüngene çip takıp onların yaşam alanlarını da inceleyeceklerini söyledi.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl 10 deniz kaplumbağasının Akdeniz'de nereye göç ettiğinin izleneceğini aktardı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat da Belek bölgesinin caretta caretta yuvalama alanı olarak önemli bir yer olduğunu kaydederken, Belek ve Kızılot bölgesinde toplamda 55 kilometrelik kumsalda kaydedilen yuva sayısının 6 bin olduğunu anlattı.

ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI
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Haber: ANTALYA'DA 4 CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI - Haberler
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