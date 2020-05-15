3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
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3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde

Antalya'da 3 arkadaş yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 arkadaştan biri henüz hayat tehlikeyi atlatamadı.

3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:45

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs günü, sohbet ettikleri sırada gelen seyyar satıcıdan poşet içindeki balığı satın aldı. Ardından da pişirip yedi. Alkol de alan arkadaşlar, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkan arkadaşlardan Nedim Derbek, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

"BALON BALIĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Taburcu edilen Hükümdar Akbay, aldıkları balığın balon balığı olduğunu bilmediklerini ifade ederek, "Ben eve geldim. Bir anda ateşim çıktı. Soğuk duşun altına koştum. Ardından istifra ettim. Dinlenirken telefon geldi. Benimle balık yiyen arkadaşlarım hastaneye kaldırılmış. Onlarla alkol aldığımı gören arkadaşlarım da arayarak, 'Agabey bunlar zehirlenmiş. Sen de hazırlan gelip seni hastaneye götüreceğiz' dediler. Sonra geldiler. Merdivenleri inemedim, ayaklarım tutmuyordu. Beni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Yoğun bakım dolu olduğu için özel hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

"TOKSİN BALIĞIN ETİNE İŞLER"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek, şöyle söyledi:

"Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli."

Antalya'da 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölümün eşiğinde

AYAKTA FELÇ OLUŞTURUR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının satışını yasakladığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Muhtemelen bu kaçak bir sızıntı. Vatandaş da elden, poşetten satılan balıktan alınca bu durum yaşandı. Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş" diye konuştu.

Antalya'da 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölümün eşiğinde
Antalya'da 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölümün eşiğinde
Haber Yorumları (1)
MURATT: MUBAREK RAMAZANDA ALKOL ALIRSANIZ BOYLE OLUR
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