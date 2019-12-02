Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devam ettiğini bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devam
ettiğini bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak Mahalllesi, Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Merkezi, Havalimanı ve Aksu hattında yapılacak 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde, Otogar-Meltem etabında çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar devam ederken, ray montajı ve hat beton dökümleri yapılıyor.
Öğrencilerin
yoğun olarak kullandığı Meltem kapısında yaya güvenliği göz önünde tutularak projelendirilen katlı kavşak çalışmasında araç trafiği üstten akacak.
Otogar istikametinden
gelecek raylı sistem ise Meltem Mahallesi'ne hemzemin olarak bağlanarak Eğitim Araştırma
Hastanesine uzanacak.
Projenin son
bölümünün 2020 içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması
planlanıyor.