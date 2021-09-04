Antalya'da 2'nci kattan düşen yaşlı adam öldü
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Antalya'da 2'nci kattan düşen yaşlı adam öldü

Antalya'da 2'nci kattan düşen yaşlı adam öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da 2'nci kattan düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da 2'nci kattan düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Barut, 2'nci kattaki evinin penceresinden aşağıya baktığı sırada düştü.

İhbar edilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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