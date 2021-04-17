Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu

Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Kardeşinin günler sonra cesedini bulan ağabey ise sinir krizi geçirdi.

Kentteki i sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

17 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması, UMKE, AFAD, AKUT, SKUT görevlilerinin yanı sıra çok sayıda ekip bugünde aramalarına devam etti. Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları Ahmet Uğur'un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde buldu. Yakınlarının polise haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşini günlerce arayan acı haber karşısında sinir krizi geçirdi. Kerim Uğur, sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uğur'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemşirenin kendini iple asarak yaşamına son erdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu
Antalya'da kayıp hemşirenin 17 gün sonra cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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