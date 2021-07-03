Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp
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Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp

Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 4 gün önce evden çıkan, 1 çocuk annesi Keziban İnci'den (26) bir daha haber alınamadı.

ANTALYA'da, 4 gün önce evden çıkan, 1 çocuk annesi Keziban İnci'den (26) bir daha haber alınamadı. Hamza Kuru, kızının hayatından endişe duyduğunu ve polise kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi. İnci'nin, ortadan kaybolduğu akşam pijamasıyla dışarı çıkıp, telefonla konuştuğu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

Olay, 29 Haziran akşamı, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yıllık evli olan, 1 çocuk annesi Keziban İnci, iddiaya göre, parktaki eşinin anne ve babasına oğlu Muhammet Batuhan'ı (6) bırakıp geri döndü. Bir süre sonra üzerinde pijaması ve yüzü maskeli elinde telefonla konuşarak, apartman bahçesinden çıkan İnci, ortadan kayboldu. 

Kızının kaybolduğunu, saat 21.00 sıralarında arayan damadı Osman İnci'den telefonda öğrendiklerini söyleyen Hamza Kuru, polise giderek, ihbarda bulunduğunu söyledi. Kuru, "Kızım oğlunu parkta bulunan kayınbabası ve kayınvalidesine bırakıp eve dönmüş. Üzerinde pijaması yüzünde maskesi ile aşağı inmiş. Bu sırada elinde bulunan telefonla birisi ile görüştüğü anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansımış. Daha sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Nerede olduğu ve nereye gitti, bilmiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Kızım, meleğim. Seni çok özledim. Neredeysen çık, gel. Sensiz hayat bize zindan gibi. Neredeysen kimimleysen dön gel. Her şekilde kabulümüzsün" diye konuştu.Kızının kaybolduğu günden bu yana gözyaşı döktüğünü söyleyen anne Şehri Kuru ise "Kızım ben seni ne zorluklarla büyüttüm. Ne olursun dön, gel artık" diyerek ağladı.

Öte yandan Keziban ?İnci'nin, ortadan kaybolduğu akşam pijamasıyla dışarı çıkıp, telefonla konuştuğu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 


Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp
Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp
Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp
Antalya'da 1 çocuk annesi Keziban, 4 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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