Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz'a Ziyaret

Antalya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ı ziyaret etti.



Sivil Düşünce Derneği'nden (SDD) yapılan açıklamaya göre, dernek yönetim kurulu üyeleri Hidayet Gültekin, Dilaver Tanık, Sertaç Kelleci, Mustafa Ateş ve Rıdvan Ballıpınar ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Antalya Temsilcisi Avukat Osman Zeki Özcan, Başsavcı Solmaz'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yargılamalar, adalet ve hukuk sistemi konuları görüşüldü.



Derneğin yapmayı planladığı "Uyuşturucu ile mücadele konferansı" ile SDD'nin "Siirt ve Tillo" programına, Başsavcı Solmaz da davet edildi.





Solmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine teşekkür etti.