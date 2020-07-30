ANTALYA Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu
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ANTALYA Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğulduANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30), denizde boğuldu.

30.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:24

Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30), denizde boğuldu.

Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

Kaynak: DHA

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