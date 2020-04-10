ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında

Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başındaAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri sonucu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında

Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri sonucu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mobil Destek Ekipleri dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların market ve Pazar alışverişlerini yapıyor. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşların ilaçlarını ve ekmeklerini alıp, ATM'den paralarını çekerek teslim ediyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle harekete geçerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mobil Destek Ekibi oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin (0242) 244 29 07 ve (0242) 248 55 49 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar eczane, market ve pazar alışverişleri gibi konularda yardım talebinde bulunuyor. Telefonla talepleri alınan vatandaşların adreslerine Mobil Destek Ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştiriyor. Belediyenin vatandaşların sağlığını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı uygulama büyük takdir topluyor. AYSEL NİNE'YE EKMEK ALDILAR

Büyük küçük demeden vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi, Mobil Destek Ekibiyle Aysel Küçük'ün 5 adet ekmek talebini anında yerine getirdi. 82 yaşındaki Aysel Küçük komşularının Büyükşehirden kendisi için bu hizmeti talep ettiğini belirterek, "Ekmeğimi bazen komşularım getiriyordu bazen de çocuklara aldırıyordum ama onlara da sokağa çıkma kısıtlaması gelince aldıracak kimsem kalmadı. Yerimden kalkamıyorum" dedi, belediyeye teşekkür etti.

DURU ÇİFTİNİN PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Öte yandan Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ali Duru (73) ve Neriman Duru çifti de Mobil Destek Ekibi'ni arayarak pazar alışverişi talebinde bulundu. Büyükşehir belediyesi ekipleri adrese hareket ederek ihtiyaç listesi ve ücretini alarak Duru çiftinin pazar alışverişini gerçekleştirdi. Mehmet Ali Duru, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşımız arayarak 'Muhittin Böcek Başkanımızın selamı var siz evden çıkamıyorsunuz bir ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız' dedi. Ben de sebze ve meyveye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onlar da hemen arkadaşları yönlendirdi. Çok önemli bir hizmet bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Neriman Duru ise "Bizi çok mutlu ettiler. Dışarı çıkamadığımız için bu hizmet bizim önemli bir ihtiyacımızı karşıladı. Böyle bir uygulamayı takdirle karşılıyorum" diye konuştu.

ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında

Kaynak: DHA

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ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında
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